A Empoli, Cruciani si è esibito a teatro con uno spettacolo intitolato “Via Crux”. Lo show è caratterizzato da un tono irriverente e dissacrante, senza risparmiare nessuno dei soggetti coinvolti. Dopo aver recentemente intervistato diversi personaggi sui microfoni di La Zanzara, Cruciani ha portato in scena un monologo che ha suscitato molte reazioni.

EMPOLI Nessuno è risparmiato. Dopo aver punto (sul vivo) i soggetti più disparati dai microfoni de La Zanzara, ecco il one-man-show più irriverente e dissacrante che ci sia. Una vera via crucis. Giuseppe Cruciani approda al Teatro Excelsior, alle 21 di sabato, con "Via Crux", monologo tagliente contro il politicamente corretto: provocazione, libertà di parola e zero sconti. Cruciani, "Via Crux" promette di essere scorretto e oltre i limiti. A teatro sarà come alla radio. o peggio? "Al peggio non c’è mai fine. Porterò la stessa energia quotidiana della radio, anche se sono da solo. Ci saranno video, telefonate in diretta, il botta e risposta con il pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cruciani a teatro. Una “Via Crux“ senza sconti

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