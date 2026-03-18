Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha affermato che l’Italia si è attivata per acquistare petrolio anche dal Venezuela, ma il problema principale riguarda il prezzo. Durante un’intervista a Mattino Cinque, Crosetto ha sottolineato che la questione centrale non è la provenienza del petrolio, bensì il costo sul mercato internazionale. La crisi energetica legata alla guerra in Medio Oriente ha portato a queste considerazioni.

“Il problema è il prezzo del petrolio, non dove trovarlo”. Lo dice il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervistato durante il programma tv Mattino Cinque sulle ricadute per l’Italia della crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente. Come noto, in risposta agli attacchi di Stati Uniti e Israele, l’Iran ha di fatto bloccato il transito di navi nello Stretto di Hormuz, snodo da cui passa circa un quinto del commercio mondiale di petrolio e gas naturale. Tuttavia Crosetto sottolinea come il nostro Paese acquisti dalla regione mediorientale solo una quota minima dell’oro nero che consuma: compensare il blocco di quelle forniture, quindi, secondo il ministro sarà relativamente semplice. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Crosetto: “L’Italia si è attivata per comprare petrolio anche dal Venezuela. Il problema è il prezzo”

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