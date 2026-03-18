Cronaca 2026 | la giustizia che smembra le famiglie

Nel 2026, la cronaca giudiziaria italiana continua a essere dominata da casi di separazioni complesse e controversie familiari, spesso caratterizzate da processi lunghi e decisioni che coinvolgono più componenti delle famiglie. Le notizie riguardano spesso dispute sulla custodia dei figli, affidamenti e divisioni patrimoniali, che attirano l’attenzione pubblica. Questa realtà riflette una situazione in evoluzione che suscita preoccupazione nella società.

La cronaca giudiziaria italiana si sta trasformando in un termometro sociale che segna temperature preoccupanti per la percezione della giustizia nel 2026. Mentre casi come quello della Famiglia del bosco e l’episodio di Garlasco smontano la distinzione tra cronaca di serie A e B, l’attacco al poliziotto a Torino ha lasciato un’impronta indelebile sull’opinione pubblica. Il peso su quella pancia degli italiani è reale e si intreccia con le polemiche referendarie, creando un quadro dove la magistratura viene percepita come un ente che talvolta disumanizza invece di correggere. Non si tratta più solo di statistiche o di dati freddi, ma di una realtà che bussare alla porta delle famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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