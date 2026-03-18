Crisi Iran | Trump rinvia la visita in Cina per gestire

La crisi in Iran ha portato la Casa Bianca a rinviare la visita di Donald Trump in Cina, prevista inizialmente per fine marzo. La decisione è stata presa per dedicare più tempo alla gestione della situazione militare in Medio Oriente. La nuova data della visita viene fissata non prima di cinque o sei settimane. La modifica dell’agenda ufficiale è stata comunicata ufficialmente dalle autorità americane.

La crisi militare in Medio Oriente ha costretto la Casa Bianca a riprogrammare l’agenda diplomatica, rinviando la prevista visita di Donald Trump in Cina da fine marzo ad una data non prima di cinque o sei settimane. Questa decisione, presa per gestire direttamente l’escalation con l’Iran e il blocco dello Stretto di Hormuz, segna un punto di svolta nella strategia estera americana del secondo mandato. L’incontro tra i due leader era stato fissato tra il 31 marzo e il 2 aprile, ma l’amministrazione ha scelto di mantenere il presidente a Washington per monitorare lo sviluppo dei conflitti regionali. Il rinvio non indica una rottura con Pechino, ma riflette la priorità assoluta data alla sicurezza energetica e alla stabilità geopolitica in un momento di forte tensione internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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