Crisi Golfo Trump | Presto Macron non sarà più in carica
Il 17 marzo 2026, durante una conferenza alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che il presidente francese Macron lascerà presto il suo incarico e che sarà necessario attendere per vedere cosa succederà in seguito. La dichiarazione è stata fatta in un contesto di discussione sulla crisi nel Golfo. Trump ha commentato così la situazione politica in Francia.
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