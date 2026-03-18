Crisi Golfo Trump | Presto Macron non sarà più in carica – Il video

Durante una conferenza alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che il presidente francese Macron non sarà più in carica molto presto. La dichiarazione è stata fatta in relazione alla crisi nel Golfo e alle future evoluzioni politiche in Francia. Nessun altro dettaglio o spiegazione è stato fornito nel commento.

La carica dei fuorisede, 20mila richieste per votare al referendum sulla giustizia. Il limite “aggirato” e la legge che non c’è Referendum, Meloni sale sul treno di Fedez e Schlein declina l’invito: l’intervista della premier giovedì a «Pulp Podcast» – Il video Il “barone nero” Jonghi Lavarini e l’incontro con Peter Thiel: «L’ho visto, il generale Vannacci era d’accordo, anche lui è interessato» – Il colloquio Una prof iraniana raggela i conduttori di Un giorno da pecora e pure Fratoianni che era ospite: collegamento spot per gli ayatollah – Il video . 🔗 Leggi su Open.online

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