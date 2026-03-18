Crisi Golfo | mille container di fiori bloccati rischio

Una crisi nel Golfo ha causato il blocco di oltre mille container di fiori e piante che erano diretti al Medio Oriente, proprio durante la stagione più importante per il settore floricolo italiano. La situazione ha portato a un fermo delle spedizioni e a un'interruzione nelle consegne previste. La decisione di bloccare i container avviene in un momento cruciale per le esportazioni di prodotti florovivaistici.

La crisi nel Golfo ha bloccato oltre mille container di fiori e piante destinati al Medio Oriente proprio nel cuore della stagione floricola italiana. La situazione si è aggravata con la deviazione di spedizioni verso l’India e l’allontanamento delle compagnie navali dal Canale di Suez, generando un rischio concreto di smaltimento forzato dei carichi. Questo blocco logico non è un evento isolato ma parte di una tempesta perfetta che colpisce il settore florovivaistico italiano, già sotto pressione per i costi in aumento. La Consulta Nazionale Florovivaismo, riunita a Bruxelles, ha messo in luce come la guerra in Iran stia paralizzando le rotte commerciali vitali per l’export italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi Golfo: mille container di fiori bloccati, rischio Articoli correlati Debito pubblico: la crisi del Golfo mette a rischio l’uscita dalla procedura UeIl percorso verso l’uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi sembrava ormai tracciato per l’Italia, ma la crisi in Medio Oriente minaccia di... Leggi anche: Iran, oltre 1.100 navi bloccate nel Golfo: la crisi di Hormuz mette a rischio i mercati energetici globali Contenuti e approfondimenti su Crisi Golfo Temi più discussi: Crisi Gps Medio Oriente: mille navi perdono il segnale nel Golfo; Dallo Stretto di Hormuz alle nostre tavole: dai vini alle mele così la guerra colpisce i nostri prodotti agroalimentari; Guerra in Iran, dal Prosecco alle mele: l’impatto sul settore agroalimentare italiano; Le tariffe dei container tornano a salire mentre la crisi in Medio Oriente aumenta la pressione sul traffico. Florovivaismo, stop traffico nel Golfo blocca oltre mille container per Medio Oriente(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Lo stop al traffico marittimo nel Golfo arriva nel momento clou della campagna floricola italiana, con circa mille ... notizie.tiscali.it FT: crisi nel Golfo, gruppi petroliferi Usa in corsa per extra-profitto da 63 miliardiLa crisi nel Golfo e il blocco di fatto dello Stretto di Hormuz stanno creando un paradosso per l’industria energetica americana: mentre il mercato globale del petrolio entra in una fase di fortissima ... ilsole24ore.com Crisi Golfo: alert Centromarca al governo "Lo stallo geopolitico - dice il dg Vittorio Cino - rischia di compromettere la stabilità dell'Industria di Marca. E mette sotto pressione una filiera che occupa circa 100mila addetti"... - facebook.com facebook Crisi del Golfo, @FrancescoLollo1: siamo l'unico paese che garantisce 1 mld per carburante agricolo. VIDEOINTERVISTA @SocialMasaf agricolae.eu/crisi-del-golf… x.com