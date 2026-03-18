La Uilpa di Taranto segnala una crisi nel settore dell’Arsenale, con una perdita di posti di lavoro che rischia di fermare le attività del comparto Difesa. La situazione appare grave e preoccupante, ma si affacciano anche possibilità di sviluppo grazie a nuovi investimenti che potrebbero aprire opportunità future. La questione rimane al centro dell’attenzione locale, mentre si cercano soluzioni per evitare il collasso dell’area.

Tarantini Time Quotidiano Un’emorragia occupazionale senza precedenti minaccia di paralizzare il comparto Difesa a Taranto, ma emergono anche opportunità legate ai nuovi investimenti. È il quadro tracciato dalla Uilpa a margine della riunione presso il Comando Interregionale Marittimo. I numeri parlano chiaro: se nel 1975 l’Arsenale Militare contava 4.774 dipendenti civili, le stime per il quadriennio 2021-2025 registrano un crollo a circa 800 unità. A questo si aggiungono le riduzioni previste tra il 2024 e il 2025, con circa 2.000 civili in meno in tutti gli enti della Difesa tarantina a causa dei pensionamenti. La situazione colpisce duramente anche il Comando Stazione Navale, dove la riduzione della forza lavoro sfiora il 40%. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Crisi e opportunità per l’Arsenale di Taranto: la Uilpa lancia l’allarme

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