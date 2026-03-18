Crisi a Montello la mossa a sorpresa dei Comuni vicini | appello per la permanenza della sindaca Borali

I Comuni vicini hanno lanciato un appello per chiedere alla ex sindaca di Montello di riconsiderare le proprie dimissioni. La ex prima cittadina ha a disposizione 20 giorni per decidere se mantenere la decisione di lasciare l’incarico. La sua decisione ha generato una certa attenzione nel territorio, con l’obiettivo di mantenere stabile la gestione comunale.

“Ho 20 giorni per ripensarci e revocare le dimissioni”: l’ex sindaca di Montello, Elvira Borali, lo aveva annunciato a poche ore dal consiglio comunale del 6 marzo scorso, durante il quale era stata certificata l’impossibilità per la maggioranza di continuare nella sua azione di governo, e a quella frase si appigliano oggi a sorpresa i primi cittadini dei Comuni vicini, rivolgendole un appello a ritornare sui suoi passi e a rimettersi alla guida del paese. Una crisi, quella di Montello, scoppiata a cavallo tra 2025 e 2026 e che in appena tre mesi aveva presentato il conto: a scatenare l’inarrestabile domino era stata la revoca delle deleghe... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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