Criscitiello senza mezzi termini | Il campionato è falsato a monte Togliere subito il potere agli arbitri

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per 'Sportitalia', ha dichiarato che il campionato italiano è falsato prima ancora di cominciare, sostenendo che gli arbitri hanno un ruolo determinante nel risultato delle partite. Ha chiesto di togliere subito il potere agli arbitri per evitare che influenzino in modo negativo l’esito delle competizioni. Le sue parole sono state chiare e senza mezzi termini.

Nuova settimana, nuove polemiche arbitrali. Ancora l'Inter di Cristian Chivu protagonista dell'ultimo caso del weekend. Parliamo, ovviamente, del rigore non concesso ai nerazzurri per il dubbio contatto in area di rigore dell'Atalanta tra Scalvini e Frattesi. Ma questo è solo l'ultimo di una lunga serie che ha visto coinvolte tutte le squadre del campionato. Ne parla all'interno del suo editoriale per 'Sportitalia' Michele Criscitiello, sottolineando quanto le decisioni di una classe arbitrale mediocre incidano sulla Serie A. Ecco, di seguito, un estratto delle parole del direttore di 'Sportitalia'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Criscitiello senza mezzi termini: “Il campionato è falsato a monte. Togliere subito il potere agli arbitri” Articoli correlati Leggi anche: Arbitri nel mirino, Criscitiello attacca: «Il campionato è falsato a monte» Leggi anche: Criscitiello attacca gli arbitri: campionato a rischio Approfondimenti e contenuti su Criscitiello senza mezzi termini Il... Discussioni sull' argomento TRIBUNA.COM * SERIE A: CRISCITIELLO ATTACCA L'INTER E SVELA PERCHÉ NON DOVREBBE CONFERMARE CHIVU: SCUDETTO? PIÙ DEMERITI DEGLI ALTRI; Criscitiello attacca l'Inter e svela perché non dovrebbe confermare Chivu: Scudetto? Più demeriti degli altri; Infortuni a raffica: il Napoli sta affondando? Criscitiello non ci sta!. Sportitalia, #Criscitiello duro: "I napoletani mi stanno insultando da 30-40 giorni proprio perché ho definito la squadra campione d’Italia, ovvero il Napoli di Antonio Conte, che è impensabile che chiuda 30º su 36 in Champions. Il fallimento europeo del Napoli - facebook.com facebook -: ’ Botta e risposta tra il direttore Michele Criscitiello e Luca Mastrangelo #sportitalia #inter #seriea x.com