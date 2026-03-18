Pochi giorni dopo il lancio, Crimson Desert, il nuovo gioco sviluppato da Pearl Abyss, ha ottenuto il secondo posto nella classifica globale dei titoli più venduti su Steam. Il titolo ha riscosso un interesse molto elevato tra i giocatori, posizionandosi rapidamente tra le prime posizioni delle classifiche di vendita sulla piattaforma.

Crimson Desert si prepara al debutto con numeri già straordinari. A pochi giorni dal lancio ufficiale, il titolo sviluppato da Pearl Abyss è riuscito a conquistare il secondo posto nella classifica globale dei giochi più venduti su Steam, dimostrando un interesse altissimo da parte del pubblico. Un risultato ancora più significativo se si considera che deriva quasi esclusivamente dalle prenotazioni. L’attesa attorno al gioco è tale da far prevedere un possibile sorpasso imminente. Analizzando la classifica della settimana dal 10 al 17 marzo 2026, al primo posto si trova Slay the Spire 2, che mantiene la leadership. Subito dietro, Crimson Desert guadagna due posizioni rispetto alla settimana precedente, consolidando la sua crescita. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Crimson Desert conquista la classifica Steam a poche ore dal lancio

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