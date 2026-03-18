Cremonese Nicola ufficiale l’esonero del tecnico Arriva anche il comunicato del club grigiorosso

La Cremonese ha annunciato ufficialmente l’esonero del tecnico Nicola attraverso un comunicato del club. La decisione è stata comunicata pubblicamente e confermata dalla società grigiorossa. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla situazione o sui motivi dell’esonero. Il club ha quindi ufficializzato il cambio in panchina, lasciando presagire una fase di riorganizzazione.

Cremonese Nicola, c’è l’esonero del tecnico. Arriva anche il comunicato ufficiale del club grigiorosso che sancisce il suo addio. Davide Nicola, è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Cremonese dopo il pesante 4-1 subito contro la Fiorentina.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il club grigiorosso, fermo a 24 punti, cerca ora la svolta definitiva. Il candidato principale per la panchina è Marco Giampaolo. La società ha ringraziato il mister uscente, ma il terzultimo posto impone un cambio di rotta immediato per tentare la permanenza in Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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