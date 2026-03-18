Cremonese Nicola esonerato | al suo posto arriva Giampaolo

La Cremonese ha annunciato l'esonero di Davide Nicola dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina. La decisione arriva anche in seguito ai soli quattro punti ottenuti nelle ultime 15 partite. Al suo posto, è stato scelto come nuovo allenatore Marco Giampaolo. La società ha comunicato ufficialmente il cambio di guida tecnica.

Cremona, 18 marzo 2026 – La pesante sconfitta interna con la Fiorentina e, soprattutto, i 4 punti raccolti nelle ultime 15 partite sono stati fatali a Davide Nicola, che è stato esonerato ufficialmente dalla Cremonese. Al suo posto, sulla panchina grigiorossa sabato a Parma, ci sarà Marco Giampaolo, che torna a Cremona dopo l’esperienza della stagione 20142015 in serie C. Il tecnico cinquantottenne nato a Bellinzona nella sua ultima avventura ha guidato nel 20242025 il Lecce, proprio la principale concorrente nella rincorsa alla salvezza della matricola grigiorossa, che, attualmente, occupa il terzultimo posto a meno 3 dai salentini e a meno 4 dalla Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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La missione salvezza della #Cremonese sarà a Marco #Giampaolo, che è già stato a Cremona in Lega Pro nella stagione 2014-15. È atteso il cambio in panchina per i grigiorossi che si preparano a salutare Davide Nicola. #Graziani: «A volte dovendo an - facebook.com facebook