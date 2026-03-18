Cremonese esonerato Nicola | panchina a Giampaolo fino al 2027

La Cremonese ha esonerato l’allenatore Davide Nicola dopo la sconfitta casalinga per 4-1 contro la Fiorentina. Al suo posto, sulla panchina della squadra, ci sarà fino al 2027 Marco Giampaolo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, che ha scelto di cambiare guida tecnica in seguito ai recenti risultati.

La Cremonese opta per il ribaltone tecnico: Davide Nicola è stato ufficialmente sollevato dall’incarico dopo la pesante sconfitta interna per 4-1 contro la Fiorentina. Il club grigiorosso, sprofondato in una crisi che ha prodotto appena due punti nel girone di ritorno, ha deciso di affidare la panchina a Marco Giampaolo per tentare l’assalto alla salvezza nelle ultime 9 giornate di campionato. Il distacco di tre lunghezze dal Lecce quart’ultimo ha imposto un cambio di rotta immediato, sancito da un comunicato di ringraziamento della società per la dedizione mostrata dallo staff uscente durante la permanenza a Cremona. L’accordo con Giampaolo, secondo quanto filtrato da Sky Sport, non sarà un semplice traghetto di fine stagione: per il tecnico è pronto un contratto di un anno e mezzo, con scadenza fissata al 30 giugno 2027. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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La notizia era nell'aria, ora è ufficiale: la Cremonese ha esonerato Davide Nicola Al suo posto è pronto Marco Giampaolo, con un contratto sino al 2027 - facebook.com facebook