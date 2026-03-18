Oggi, mercoledì 18 marzo, all’Università della Calabria si svolge il primo evento di X-Pitch, un’iniziativa dedicata alle startup calabresi. L’appuntamento mira a favorire il confronto tra giovani imprese, investitori e professionisti del settore. La manifestazione si tiene presso l’ateneo e rappresenta il primo di una serie di incontri programmati.

Oggi, mercoledì 18 marzo, all’ Unical prende il via il primo degli appuntamenti di X-Pitch, l’iniziativa che mette in dialogo le startup calabresi con investitori e professionisti del settore. Al Centro Congressi – University Club, le imprese già sostenute dalla Regione presenteranno i loro progetti a Intesa Sanpaolo, Nextalia e Bcc Mediocrati, in una giornata pensata per creare connessioni concrete e nuove opportunità di crescita. L’evento si aprirà con un videomessaggio del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto. Seguiranno gli interventi del Rettore Gianluigi Greco, del Presidente Roberto Occhiuto e del Presidente de L’orodicalabria Ernesto Magorno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cosenza, sl via X-Pitch per il dialogo tra startup calabresi

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