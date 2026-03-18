Nel diciottesimo giorno di guerra, si segnala l'uccisione di Ali Larijani, considerato una figura di rilievo all’interno del regime. L’evento è avvenuto nello stretto di Hormuz, un punto strategico di grande importanza geopolitica. La notizia ha suscitato molte reazioni e si inserisce in un quadro di intensificata tensione nella regione.

Israele ha ucciso Ali Larijani, uno degli uomini più importanti del regime: lo stretto di Hormuz resta chiuso e le operazioni dell'esercito israeliano in Libano si ampliano La notizia principale del diciottesimo giorno di guerra è stata l’uccisione del capo del Consiglio Supremo di sicurezza nazionale Ali Larijani, uno degli uomini più importanti del regime e considerato il vero leader del paese dalla morte della Guida Suprema Ali Khamenei. Larijani è stato ucciso da un attacco israeliano, mentre era con il figlio Morteza, col suo vice Alireza Bayat e con alcune guardie del corpo. L’Iran ha confermato la sua morte in serata, definendola un «martirio». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cos’è successo nel diciottesimo giorno di guerra

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