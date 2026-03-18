L'amaxofobia è la paura intensa di mettersi alla guida di un veicolo, una condizione che interessa molte persone di diverse età. I sintomi includono ansia, battito accelerato e sudorazione, che si manifestano quando si pensa di dover guidare o si è davanti a un'auto. Questa paura può influenzare la vita quotidiana di chi ne soffre, limitando le attività e gli spostamenti.

Molte persone l'hanno vissuta almeno una volta, magari durante le prime guide o nei primi viaggi da neopatentate: quella sensazione di disagio al momento di mettersi al volante, il cuore che accelera e le mani sudate. Se con l'esperienza ci si sente sempre più sicuri alla guida, per alcune persone questa paura di trovarsi a guidare un'auto va ben oltre il semplice nervosismo e diventa una fobia vera e propria che è in grado di condizionare profondamente la vita quotidiana e lavorativa: è l'amaxofobia - dal greco amaxos, carro - ed è più diffusa di quanto si pensi. Secondo alcune ricerche, circa il 33% della popolazione mondiale soffrirebbe di amaxofobia, in forme e gradi diversi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cos'è l'amaxofobia e come si può superare la paura di guidare

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