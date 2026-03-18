Cos’è il Lifecycle Assessment e perché è strategico per le aziende

Il Lifecycle Assessment è uno strumento che analizza l’impatto ambientale di un prodotto in tutte le sue fasi, dalla produzione allo smaltimento. In Europa, dove la decarbonizzazione è una priorità, le aziende sono sempre più chiamate a misurare e gestire questa impronta per rispettare le normative e ridurre gli effetti sull’ambiente. La valutazione diventa così un elemento chiave per le strategie industriali.

Roma, 18 marzo 2026 – Dalla materia prima allo smaltimento finale, ogni prodotto lascia una traccia. In una Europa in corsa verso la decarbonizzazione, misurare quell’impronta non è più un optional: è una vera e propria necessità. In questo contesto, il Lifecycle Assessment si afferma come uno strumento indispensabile per le aziende, capace di guidare le scelte strategiche, ridurre l’impatto ambientale e trasformare la sostenibilità in un vantaggio competitivo concreto per le Pmi. Life Cycle Assessment (Lca): significato. Il Life Cycle Assessment, noto come Lca, è una metodologia analitica che consente di valutare l’impatto ambientale di un prodotto, processo o servizio lungo l’intero ciclo di vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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