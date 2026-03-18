cosa resta del male

In Iran, le autorità hanno arrestato diverse persone durante proteste recenti, mentre i manifestanti continuano a scendere in piazza nonostante le restrizioni. Le forze di sicurezza hanno usato la forza contro i manifestanti, e alcune città sono state teatro di scontri. La situazione rimane tesa, con manifestanti che chiedono riforme e libertà. Le proteste si sono diffuse in varie regioni del paese.

«Sembrano invincibili, ma alla fine cadono sempre», diceva dei dittatori il Mahatma Gandhi. In Iran è la volta di Ali Larijani, capo della sicurezza nazionale che dai primi giorni di guerra, dopo l'eliminazione della Guida Suprema Ali Khamenei e persino in seguito all'elezione del figlio Mojtaba, è stato il leader de facto della Repubblica islamica. Un'altra testa del regime rotola così sotto i colpi dell'aviazione israeliana nel diciottesimo giorno di conflitto mosso da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Ma Larijani non è la sola figura della teocrazia a provare che non c'è più un luogo sicuro per i vertici della dittatura islamista, dopo che anche Khamenei junior è stato con molta probabilità ferito e non si è ancora visto né sentito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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