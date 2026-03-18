Cosa prevede il Jones Act in vigore dal 1920 e sospeso da Trump per 60 giorni

Il Jones Act, legge marittima in vigore dal 1920, disciplina il trasporto di merci tra le coste degli Stati Uniti e impone restrizioni specifiche. Recentemente, l’amministrazione Trump ha sospeso questa normativa per 60 giorni, con l’obiettivo di contenere l’aumento dei prezzi del petrolio legato alla guerra contro l’Iran. La sospensione ha riguardato le disposizioni che regolano il settore marittimo nazionale e il trasporto di merci.

Mossa della Casa Bianca per tentare di arginare l’impennata dei prezzi del petrolio dovuta alla guerra in Iran: le cose da sapere. President Trump’s decision to issue a 60-day Jones Act waiver is just another step to mitigate the short-term disruptions to the oil market as the U.S. military continues meeting the objectives of Operation Epic Fury. This action will allow vital resources like oil, natural. https:t.coq6xu36exzy La legge, pilastro della politica commerciale americana per oltre un secolo, è stata introdotta dopo la Prima guerra mondiale per rafforzare l’industria marittima Usa, tutelando l’occupazione nel settore e la sicurezza del Paese. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cosa prevede il Jones Act, in vigore dal 1920 e sospeso da Trump per 60 giorni Articoli correlati Leggi anche: Trump sospende il Jones Act, cos’è la legge “sovranista” del 1920 sul trasporto del petrolio negli Usa Che cos’è il Jones Act e perché Trump vuole sospenderloIl Merchant Marine Act of 1920, più noto come Jones Act, torna ciclicamente al centro del dibattito politico americano ogni volta che i prezzi... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cosa prevede il Jones Act in vigore dal... Temi più discussi: L'amministrazione Trump valuta la sospensione del Jones Act; Che cos’è il Jones Act e perché Trump vuole sospenderlo; Trump sospende per 60 giorni il Jones Act contro il caro petrolio; L’amministrazione Trump revocherà il Jones Act per contenere i prezzi del petrolio. Trump sospende il Jones Act, cos’è la legge sovranista del 1920 sul trasporto del petrolio negli UsaLa mossa dell’amministrazione statunitense mira a contenere i costi di trasporto del greggio nel periodo della guerra in Iran in modo da contenere gli aumenti del carburante che stanno creando malcont ... msn.com Caro petrolio, Trump sospende per 60 giorni il Jones ActStop di 60 giorni al Jones Act contro il caro petrolio negli Stati Uniti. La sospensione della legge marittima, che limita il trasporto di petrolio all'interno degli States, è stata decisa dall'ammini ... tg24.sky.it L'amministrazione Trump sta valutando la sospensione del Jones Act, una legge marittima federale vecchia di un secolo. Una deroga consentirebbe alle petroliere straniere di trasportare carichi tra i porti statunitensi, dato che i prezzi del petrolio rimangono al - facebook.com facebook L'amministrazione Trump valuta la sospensione del Jones Act x.com