Corteo e danze La ’Torciata’ accende il paese

Da lanazione.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sera di oggi, il paese si anima con un corteo e danze tradizionali per la Torciata di San Giuseppe, uno degli eventi più sentiti della comunità. La manifestazione coinvolge i partecipanti che sfilano con torce accese, accompagnate da musiche e danze che richiamano le radici culturali della zona. La Torciata rappresenta un momento di forte identità locale e di aggregazione popolare.

Torna uno degli appuntamenti più attesi e identitari della tradizione locale: la Torciata di San Giuseppe. Domani, a partire dalle 17.30, il centro storico si animerà con la storica festa del fuoco che trasforma il borgo in un palcoscenico suggestivo di riti, simboli e partecipazione collettiva. L’iniziativa è promossa dall’associazione Promo.fi.ter in collaborazione con il Comune. "La Torciata di San Giuseppe rappresenta uno degli appuntamenti più coinvolgenti ed emozionanti – sottolinea l’assessora al Turismo Claudia Elmi –. È una festa che unisce generazioni diverse, valorizza le nostre tradizioni e rafforza il senso di appartenenza alla comunità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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