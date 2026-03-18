Correggese crolla 1-3 | due gol in 10 minuti crisi totale

La Correggese ha perso 1-3 contro il Piacenza in una partita giocata in casa. Due gol sono stati segnati nei primi dieci minuti, determinando il risultato finale. La squadra locale ha subito un calo evidente durante il match, che si è concluso con una sconfitta severa.

La Correggese ha subito una sconfitta pesante sul proprio terreno di gioco, crollando 1-3 contro il Piacenza in una partita decisa nei primi minuti. L’incontro si è svolto sotto un vento forte che ha influenzato le traiettorie della palla, con gli ospiti che hanno preso il controllo immediato segnando due reti nelle prime dieci minuti. I biancorossi si trovano ora sestultimi nella classifica, penalizzati da quattro squalificati e due infortunati tra cui Siligardi, mentre il Piacenza dimostra una superiorità tattica evidente. Il risultato finale segna un momento critico per la squadra di Marchini, che deve affrontare la realtà di un gruppo privato di molti elementi chiave. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Correggese crolla 1-3: due gol in 10 minuti, crisi totale Articoli correlati Sotto di due gol dopo dieci minuti. La Correggese non regge al PiacenzaCorreggese 1 Piacenza 3 Correggese (4-2-3-1): Narduzzo; Motti, Panizzi, Gualdi, Marino (46’ st Cavarretta); R. Tottenham in crisi: Kinsky sbaglia tutto, regala due gol all’Atletico Madri e Tudor lo toglie dopo appena 18 minuti. Il raccontoLecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità.