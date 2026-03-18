Cormano al via la Settimana della Legalità | al Teatro Bì anche Caterina e Giovanni Chinnici

A Cormano è iniziata oggi la “Settimana della Legalità”, un evento promosso dal Comune e dedicato alla memoria delle vittime innocenti di mafia. Al Teatro Bì si sono svolti incontri e iniziative, tra cui la partecipazione di Caterina e Giovanni Chinnici, in ricordo di chi ha perso la vita per difendere i principi di giustizia e legalità. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità su questi temi.

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