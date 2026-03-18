Coppia di Ancona bloccata in Thailandia le agenzie viaggi | La paura di volare ora c’è

Una coppia di Ancona si trova bloccata in Thailandia mentre le agenzie di viaggi segnalano un aumento della paura di volare tra i clienti. La situazione attuale nel settore del turismo è influenzata dal conflitto in Medio Oriente, che ha portato a cambiamenti nelle prenotazioni e nelle abitudini di viaggio. La coppia e le agenzie sono coinvolte in questa dinamica senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

Ancona, 18 marzo 2026 – Il conflitto in Medio Oriente mette a dura prova il settore del turismo e le agenzie di viaggi. Il problema non riguarda soltanto chi aveva programmato una vacanza in quelle mete: gli hub di Dubai, Abu Dhabi e Doha sono snodi aeroportuali fondamentali per i voli intercontinentali verso Asia, Oceania e Oceano Indiano, e le restrizioni ai voli e le cancellazioni hanno interessato milioni di viaggiatori in una sola settimana. Per le destinazioni a lungo raggio la situazione è ugualmente critica: per mete come Cina, Thailandia, Maldive, India e Australia si registra a livello nazionale il 38% di cancellazioni definitive e il 45% di prenotazioni congelate in attesa di sviluppi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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