Coppa del Mondo FIFA 2026 su YouTube | dirette highlights e contenuti esclusivi

YouTube diventa la piattaforma principale per la Coppa del Mondo FIFA 2026, offrendo dirette streaming, highlights e contenuti esclusivi accessibili a tutti gli appassionati. La piattaforma mette a disposizione anche l’Archivio Digitale FIFA, garantendo un’ampia varietà di materiali legati alla competizione. Questa scelta consente agli utenti di seguire gli eventi e consultare contenuti on demand durante tutto il torneo.

YouTube sarà piattaforma preferenziale per la FIFA 2026: dirette streaming, highlights, contenuti on demand e accesso all’Archivio Digitale FIFA per tutti i tifosi. La FIFA è orgogliosa di annunciare che YouTube sarà una piattaforma preferenziale per la Coppa del Mondo FIFA 2026™. In collaborazione con i media partner e i creatori della competizione, questa partnership rivoluzionaria offrirà al pubblico più modi per godersi il torneo. L’accordo. su Digital-News.it YouTube sarà piattaforma preferenziale per la FIFA 2026: dirette streaming, highlights, contenuti on demand e accesso all’Archivio Digitale FIFA per tutti i tifosi.. La FIFA è orgogliosa di annunciare che YouTube sarà una piattaforma preferenziale per la Coppa del Mondo FIFA 2026™. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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