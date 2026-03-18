Coppa d’Africa shock | il Marocco vince a tavolino ribaltata la finale della vergogna

Nella finale della Coppa d’Africa, il Marocco ha ottenuto la vittoria a tavolino dopo che l'incontro si era concluso con una sconfitta sul campo. La decisione ufficiale ha ribaltato il risultato e assegnato il titolo al team marocchino. La partita, che aveva suscitato molte polemiche, si è conclusa con questa risoluzione che ha lasciato molti senza parole.

Perché il Marocco ha vinto la Coppa d’Africa a tavolino?. Da sconfitti sul campo a campioni per decisione ufficiale. Due mesi dopo una finale persa tra polemiche e tensioni, il Marocco si ritrova improvvisamente sul tetto d’Africa grazie a una sentenza destinata a far discutere. La Confederazione africana di calcio ha infatti accolto il ricorso presentato dalla federazione marocchina, ribaltando il risultato della finale contro il Senegal e assegnando la vittoria a tavolino per 3-0. Una decisione che cambia completamente la storia della competizione e riaccende un caso che sembrava ormai archiviato. Cosa era successo nella finale contro il Senegal?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Coppa d’Africa shock: il Marocco vince a tavolino, ribaltata la finale “della vergogna” Articoli correlati Leggi anche: Coppa d’Africa, ribaltata la finale: il Senegal perde a tavolino, titolo al Marocco Leggi anche: Marocco vince Coppa d’Africa… dopo due mesi: finale decisa a tavolino, Senegal beffato ROVESCIATA PAZZESCA alla Coppa d’Africa Il Marocco lascia tutti senza parole! #calcio Contenuti utili per approfondire Coppa d'Africa shock il Marocco vince a... Temi più discussi: Shock Coppa d’Africa: annullato l’1-0 del Senegal, Marocco dichiarato campione a tavolino!; Ribaltone clamoroso in Coppa d'Africa: Marocco dichiarato vincitore a tavolino!; Coppa d’Africa shock: il Marocco vince a tavolino la finale contro il Senegal; Mi hanno puntato la pistola alla gola e...: il racconto da brividi della madre di El Aynaoui sulla rapina. Coppa d’Africa shock: il Marocco vince a tavolino la finale contro il SenegalClamoroso ribaltone per quanto riguarda l'ultima Coppa d'Adfrica: 3-0 a tavolino e cambio dei campioni in carica ... msn.com Coppa d’Africa 2025, la CAF ribalta tutto! Il Senegal perde a tavolino, Marocco campione. Cos’è successoCoppa d’Africa 2025, la CAF ribalta tutto! Il Senegal perde a tavolino, Marocco campione. Cos’è successo Il mondo del calcio internazionale è sotto shock per una notizia che ha del clamoroso. Il Maroc ... calcionews24.com CLAMOROSO: IL #MAROCCO VINCE L'APPELLO E DIVENTA CAMPIONE DELLA COPPA D'AFRICA AL POSTO DEL #SENEGAL CHE PERDE 3-0 A TAVOLINO "Il Comitato d'Appello della CAF ha deciso che, in applicazione dell'articolo 84 del Regol - facebook.com facebook Pallavolo SL - Fusaro su play off, Coppa Challenge e la Milano del futuro: "Abbiamo preso un centrale fantastico" x.com