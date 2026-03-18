Inaspettatamente, il ricorso presentato dal Marocco sulla finale della Coppa d’Africa è stato accolto, determinando che il titolo venga assegnato al Marocco invece che al Senegal. La decisione cambia i risultati ufficiali della competizione, che aveva visto il Senegal laurearsi campione. La vicenda ha suscitato grande attenzione nel mondo del calcio africano.

Colpo di scena inaspettato per quello che riguarda la Coppa d’Africa vinta dal Senegal in finale contro il Marocco. Hakimi (Ansafoto) – calciomercato.it Il ricorso della nazionale marocchina è stato accolto e la Coppa è stata assegnata a Brahim Diaz e compagni che vincono così la finale 3-0 a tavolino. Il Senegal aveva abbandonato il campo di gioco dopo il calcio di rigore assegnato al Marocco e per questo la nazionale è stata punita con la sconfitta a tavolino a circa due mesi di distanza dalla partita. Una decisione a sorpresa che ribalta clamorosamente il verdetto del campo col Marocco campione d’Africa. L'articolo proviene da CalcioMercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Coppa d’Africa, ricorso accolto: il titolo va al Marocco

Articoli correlati

Leggi anche: Clamoroso, Marocco campione d’Africa al posto del Senegal! Accolto il ricorso 2 mesi dopo la finale

La Coppa d’Africa non è ancora finita, il Marocco fa ricorso alla Fifa: comunicato UFFICIALEUna Coppa d’Africa che resterà negli annali, per tanto di quello che è accaduto durante la competizione, ma anche e soprattutto per gli eventi nella...

Coppa d'Africa, finale folle. Ecco cosa è successo

Contenuti utili per approfondire Coppa d'Africa ricorso accolto il...

Argomenti discussi: Espulso per errore in Promozione: c'è la decisione del Giudice Sportivo.

Coppa d’Africa, ricorso accolto: il titolo va al MaroccoIl ricorso della nazionale marocchina è stato accolto e la Coppa è stata assegnata a Brahim Diaz e compagni che vincono così la finale 3-0 a tavolino. Il Senegal aveva abbandonato il campo di gioco do ... calciomercato.it

Clamoroso, Marocco campione d’Africa al posto del Senegal! Accolto il ricorso 2 mesi dopo la finaleIl Marocco ha vinto la Coppa d’Africa 2025 al posto del Senegal. Clamoroso ribaltone a 2 mesi dal ricorso. Mané e compagni avevano abbandonato il campo per 10 minuti prima di rientrare e poi segnare ... fanpage.it