Coppa d’Africa ribaltata | il Marocco vince a tavolino dopo due mesi

Dopo due mesi, il Marocco ottiene una vittoria ufficiale nella Coppa d’Africa, arrivata a tavolino. La squadra aveva perso sul campo contro il Senegal, ma la decisione di assegnare il risultato alla squadra marocchina ha cambiato l’esito del torneo. La vittoria è stata formalizzata senza ulteriori partite o incontri.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dalla sconfitta sul campo alla vittoria ufficiale. Quella che sembrava una bruciante sconfitta contro il Senegal si è trasformata, a distanza di due mesi, in un trionfo per il Marocco. La finale della Coppa d’Africa, disputata a Rabat e persa 1-0 ai tempi supplementari dopo un rigore fallito da Brahim Diaz, è stata completamente ribaltata. Quella partita, definita fin da subito “la partita della vergogna”, ha avuto un epilogo inatteso: oggi il Marocco può festeggiare ufficialmente la conquista del trofeo. La decisione della Confederazione africana. La svolta è arrivata con la decisione della Confederazione africana di calcio, che ha accolto il ricorso presentato dalla federazione marocchina anche alla Fifa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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