Il Senegal potrebbe affrontare una squalifica nella Coppa d’Africa, che non si limita alla revoca del titolo assegnato al Marocco. Dopo la decisione di annullare la vittoria del Senegal, si ipotizza anche la possibilità di una squalifica per la squadra coinvolta. La situazione rimane in evoluzione e potrebbe portare a ulteriori decisioni contro la nazionale senegalese.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo il titolo al Marocco nuove possibili conseguenze. La revoca della Coppa d’Africa al Senegal e la successiva assegnazione al Marocco potrebbe non essere l’unica conseguenza per la nazionale africana. A due mesi dalla finale, segnata da forti tensioni, il caso continua a far discutere e potrebbe avere ripercussioni anche sulle prossime competizioni. Il Comitato d’Appello della CAF ha infatti stabilito la sconfitta a tavolino per 3-0 del Senegal, ritenendo che la squadra abbia violato il regolamento lasciando il campo durante la partita. La protesta e il caso del ritiro dal campo. Durante la finale, i giocatori senegalesi avevano abbandonato il terreno di gioco per oltre dieci minuti in segno di protesta contro una decisione arbitrale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Coppa d’Africa, non è finita: il Senegal rischia anche la squalifica

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