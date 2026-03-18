La Coppa d’Africa si gioca in Marocco, dove la Confederazione africana ha deciso di assegnare la vittoria a tavolino al Marocco. La decisione arriva dopo che il Senegal ha abbandonato il campo temporaneamente, in seguito a un rigore concesso al team marocchino durante la partita. La vicenda riguarda quindi un episodio specifico che ha portato alla conclusione anticipata del match.

La Confederazione africana ha accolto il ricorso per il momentaneo abbandono del campo del Senegal dopo un rigore assegnato al Marocco. Il Senegal potrà fare ricorso entro dieci giorni al Tribunale dello Sport A due mesi di distanza della finale laCoppa d’Africaal Marocco.La Confederazione africana ha accolto il ricorso per il momentaneo abbandonodel campodeiLeoni del Terangadopo il rigore assegnato al Marocco. La Caf ha stabilito per la partita il risultato di 3-0 a favore del Marocco, che conquista così il trofeo a tavolino. Decisivo è statol’abbandono del campo da parte del Senegal dopo l’annullamento di un gol regolare e l’assegnazione di uncalcio di rigore discutibileper i padroni di casa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Coppa d’Africa al Marocco, vittoria a tavolino

Articoli correlati

Coppa d’Africa, vittoria assegnata al Marocco a tavolino: annullato il successo del SenegalIl Marocco è stato a sorpresa proclamato vincitore della Coppa d’Africa dalla Commissione d’appello, che ha ribaltato la vittoria del Senegal nella...

Leggi anche: Coppa d’Africa nel caos: Il Marocco è campione a tavolino. Tolta la vittoria al Senegal

Coppa d’Africa NEL VIVO: chi ferma il MAROCCO

Una raccolta di contenuti su Coppa d'Africa al Marocco vittoria a...

Temi più discussi: La Coppa d'Africa è tolta al Senegal, Marocco decretato campione; Tolta la coppa d’Africa al Senegal, accolto il ricorso: il Marocco è campione; Il ritiro del Senegal, il cucchiaio di Brahim, l'asciugamano: cosa è successo nella finale di Coppa D'Africa; Incredibile: Coppa d'Africa assegnata al Marocco, sconfitta a tavolino per il Senegal.

Coppa d'Africa... infinita: Senegal annuncia ricorso al Tas dopo vittoria a tavolino del MaroccoIl duro comunicato della Federazione senegalese dopo il trofeo revocato: 'Decisione che scredita il calcio africano' ... adnkronos.com

Coppa d'Africa: il regolamento parla chiaro, ora il Senegal rischia anche per la prossima edizioneSecondo le regole della Confederation Africaine de Football, la squadra di Manè e Koulibaly rischierebbe grosso per il torneo che si terrà nel 2027 ... corrieredellosport.it

Potenza-Latina, stasera la finale di andata di Coppa Italia Serie C su Sky e in streaming su NOW #SkySport #PotenzaLatina x.com

Evra al veleno contro la CAF: "La Coppa d'Africa ha perso credibilità". Poi risponde ai commenti razzisti - facebook.com facebook