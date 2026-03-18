Il Senegal ha annunciato che presenterà ricorso contro la decisione di assegnare la Coppa d’Africa 2026 al Marocco a tavolino. La Federcalcio senegalese ha comunicato la propria intenzione di contestare ufficialmente il risultato, dopo la decisione che ha assegnato il titolo senza una partita disputata sul campo. La disputa riguarda la modalità di assegnazione del trofeo.

Il Senegal non ci sta. Dopo la vittoria della Coppa d’Africa 2026 assegnata a tavolino al Marocco la Federcalcio senegalese annuncia ricorso. Lo ha fatto per bocca del suo segretario generale Abdoulaye Seydou Sow che ha contestato la decisione della Commissione d’appello della Confederazione africana (Caf) arrivata ieri a sorpresa e a due mesi dalla finale di Rabat del 18 gennaio scorso. “Non ci tireremo indietro. La legge è dalla nostra parte”, ha detto Sow all’emittente pubblica Radiodiffusion Télévision Sénégalaise, definendo la sentenza una “vergogna per l’ Africa ”. “Questa decisione è una farsa che non poggia su alcuna base giuridica. Abbiamo avuto l’impressione che la commissione non fosse lì per applicare la legge, ma per eseguire un ordine”, ha aggiunto Sow. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Coppa d’Africa 2026, Marocco campione a tavolino ma il Senegal presenterà ricorso

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