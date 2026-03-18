Coppa d’Africa 2025 ribaltata anche la vicenda ‘asciugamano’ Saibari-Mendy! Il provvedimento ufficiale della CAF

La CAF ha ufficialmente annullato la decisione riguardante la vicenda dell’asciugamano tra Saibari e Mendy durante la Coppa d’Africa 2025. La questione, che aveva suscitato molte polemiche, è stata quindi rivista e modificata, ribaltando il precedente provvedimento. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori, portando a un nuovo sviluppo ufficiale.

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