Consiglio di Difesa con le Faraday bag | come funziona la schermatura a prova di spia

Durante una riunione del Consiglio Supremo di Difesa, presieduta dal Presidente della Repubblica con la premier e i ministri, sono state mostrate immagini di “Faraday bag”. Questi dispositivi sono stati utilizzati per la schermatura dei dispositivi elettronici, impedendo l'accesso alle comunicazioni e alle informazioni. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, attirando l’attenzione su questa tecnologia.

Sono diventate rapidamente virali le immagini delle “Faraday bag”, immortalate nel corso dela riunione del Consiglio Supremo di Difesa, presieduta dal Presidente della Repubblica Mattarella con la premier Meloni e i ministri. Le foto dal consiglio di Difesa. Tutti i partecipanti al consiglio di Difesa del Quirinale avevano a disposizione delle speciali custodie per riporre il telefono, le “Faraday bag”, per evitare intercettazioni. Basate sul principio della gabbia di Faraday, queste speciali custodie bloccano i campi elettromagnetici e impediscono ai segnali radio di entrare o uscire. I dispositivi quindi non agganciano più la rete cellulare, il Wi Fi, il Bluetooth e il GPS, scomparendo dalle reti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Consiglio di Difesa con le Faraday bag: come funziona la schermatura a prova di spia Articoli correlati Custodie per telefoni schermate "Faraday bag" al Consiglio Supremo di Difesa contro intercettazioni – Il video(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2026 Nelle immagini della riunione del Consiglio Supremo di Difesa, presieduta dal Presidente della Repubblica... Il dettaglio nella foto del Consiglio Supremo di Difesa: il telefono di Mattarela dentro la Faraday bagSui tavoli dei vertici militari e dei summit di Stato compaiono sempre più spesso smartphone sigillati in particolari astucci schermanti. Una selezione di notizie su Consiglio di Difesa con le Faraday bag... Temi più discussi: Il Presidente Mattarella ha presieduto il Consiglio Supremo di Difesa; Mattarella sul conflitto Iran-Israele: Gravi effetti destabilizzanti in Medio Oriente; Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa. Cos'è, chi ne fa parte e quali compiti ha; Mattarella convoca il consiglio supremo di difesa venerdì sull'Iran. Il Consiglio Supremo di Difesa: 'L'Italia non partecipa alla guerra', ma è allarme terrorismoLa grande preoccupazione per i gravi effetti destabilizzanti della crisi causata dalla azione militare degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, ma anche per la moltiplicazione delle inizia ... ansa.it Consiglio Supremo di Difesa, Mattarella annuncia: Italia non entra in guerra, uso basi USA secondo accordiIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presieduto questa mattina il Consiglio Supremo di Difesa. Nel comunicato finale si specifica che l’Italia non partecipa e non prenderà parte alla ... fanpage.it Guardando alcune fotografie diffuse dopo una riunione del Consiglio Supremo di Difesa italiano salta all’occhio un dettaglio interessante: i partecipanti hanno riposto i propri smartphone all'interno di piccole custodie scure. Non sono semplici custodie, ma veri - facebook.com facebook Nelle immagini diffuse in occasione dell’ultimo Consiglio Supremo di #Difesa, quel gesto apparentemente banale — inserire lo #smartphone in una piccola busta trasparente — ha attirato l’attenzione di osservatori e addetti ai lavori x.com