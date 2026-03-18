Conservatorio crollo degli iscritti Anni fa toccato il picco dei 1300 Ora ne sono rimasti solo 360

Da ilrestodelcarlino.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conservatorio Rossini ha registrato un drastico calo delle iscrizioni negli ultimi anni, passando da circa 1300 studenti nei primi anni 2000 a soli 360 nel 2024-2025. Nel 2023-2024 gli iscritti erano 397, ma quest’anno il numero si è ulteriormente ridotto. La diminuzione rappresenta una delle flessioni più evidenti nella storia dell’istituto.

Forte calo delle iscrizioni al conservatorio Rossini. Si è passati dal boom irripetibile di circa 1300 allievi dei primi anni del Duemila, ai 397 del 2023-2024 fino ai 360 allievi dell’anno 2024-2025. "Un calo generale che coinvolge un po’ tutte le università musicali italiane", dice qualche docente che cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma i dati del Ministero sono impietosi per quello che riguarda il numeri delle iscrizioni sempre del biennio 2024-2025 ma degli altri istituti in Italia: esempio, il conservatorio di Rovigo contava 532 iscritti, quello di Pescara 513, Perugia 427, Nocera Terinese 664 e quello di Fermo, che è nato come gemmazione del Rossini, conta 268 iscritti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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