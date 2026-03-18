Conservatorio crollo degli iscritti Anni fa toccato il picco dei 1300 Ora ne sono rimasti solo 360

Il conservatorio Rossini ha registrato un drastico calo delle iscrizioni negli ultimi anni, passando da circa 1300 studenti nei primi anni 2000 a soli 360 nel 2024-2025. Nel 2023-2024 gli iscritti erano 397, ma quest’anno il numero si è ulteriormente ridotto. La diminuzione rappresenta una delle flessioni più evidenti nella storia dell’istituto.

Forte calo delle iscrizioni al conservatorio Rossini. Si è passati dal boom irripetibile di circa 1300 allievi dei primi anni del Duemila, ai 397 del 2023-2024 fino ai 360 allievi dell’anno 2024-2025. "Un calo generale che coinvolge un po’ tutte le università musicali italiane", dice qualche docente che cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma i dati del Ministero sono impietosi per quello che riguarda il numeri delle iscrizioni sempre del biennio 2024-2025 ma degli altri istituti in Italia: esempio, il conservatorio di Rovigo contava 532 iscritti, quello di Pescara 513, Perugia 427, Nocera Terinese 664 e quello di Fermo, che è nato come gemmazione del Rossini, conta 268 iscritti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Conservatorio, crollo degli iscritti . Anni fa toccato il picco dei 1300. Ora ne sono rimasti solo 360 Articoli correlati Leggi anche: Città Alta, per ora solo 7 iscritti. «Ma la primaria si fa, potenziamo i servizi» Lombardia, il crollo delle nascite impatta sulle scuole superiori: in due anni 10mila iscritti in menoMilano, 12 marzo 2026 – Diecimila studenti in meno alle scuole superiori lombarde in due anni, 7mila in un anno: l’onda lunga della denatalità...