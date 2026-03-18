Conoscere il lavoro per costruire il futuro Confindustria Salerno lancia StartQui
Confindustria Salerno ha avviato Sta(r)tQui, un progetto che mira ad aprire le aziende locali ai giovani, offrendo loro l’opportunità di conoscere il lavoro e le possibilità presenti nel territorio. L’iniziativa si propone di far visitare le imprese e di presentare le attività produttive ai ragazzi, con l’intento di favorire un collegamento diretto tra studenti e realtà aziendali.
Anie Confindustria, missione in Sud America. Ludovica Zigon: Paraguay e Mercosur sempre più strategici Aprire le porte delle aziende locali per far conoscere ai giovani le opportunità del territorio: è questo l’obiettivo di Sta(r)tQui – Conoscere il lavoro. Costruire il futuro, il progetto presentato questa mattina nel Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno dai giovani imprenditori di Confindustria Salerno, dalla Provincia di Salerno e dal Forum dei giovani, in collaborazione con Hub Rete di Salerno. Un’iniziativa che vuole colmare il divario tra giovani e mondo del lavoro, offrendo percorsi concreti di orientamento e contatto diretto con aziende e professionisti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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