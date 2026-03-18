Conferenza e degustazione Con L’oro di Giustiniano tornano gli Assaggi d’arte

Una conferenza e una degustazione hanno preso il via con l’obiettivo di presentare “L’oro di Giustiniano”, un evento dedicato agli assaggi d’arte. La giornata si è aperta con un focus sulle forme artistiche di un determinato territorio, per poi chiudersi con una selezione di specialità culinarie. L’iniziativa coinvolge artisti e chef, offrendo un confronto tra creatività e gusto.