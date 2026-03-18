Conferenza e degustazione Con L’oro di Giustiniano tornano gli Assaggi d’arte
Una conferenza e una degustazione hanno preso il via con l’obiettivo di presentare “L’oro di Giustiniano”, un evento dedicato agli assaggi d’arte. La giornata si è aperta con un focus sulle forme artistiche di un determinato territorio, per poi chiudersi con una selezione di specialità culinarie. L’iniziativa coinvolge artisti e chef, offrendo un confronto tra creatività e gusto.
Si parte con le forme d’arte di uno specifico territorio, si conclude l’incontro con le specialità gastronomiche che caratterizzano lo stesso contesto geografico: comincia da Ravenna, la capitale del mosaico, sabato alle 16 alla sala Ratti, la quarta edizione di “ Assaggi d’arte “, il ciclo di conferenze tenute da Ruggero Cioffi (nella foto) dedicate ai capolavori delle città d’arte italiane, con degustazioni di cibi e vini locali d’eccellenza tipici delle località stesse. Le edizioni precedenti hanno sempre registrato il tutto esaurito e così l’iniziativa viene riproposta con la stessa formula che prevede la conferenza in sala Ratti e il successivo momento della degustazione a pochi passi, nella sede di Palazzo Leone da Perego. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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