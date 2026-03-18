Conference League in tv | guida completa al ritorno degli ottavi Partite orari e dove ved

Domani si svolge il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. La Fiorentina, guidata da Vanoli, vola in Polonia per affrontare il Rakow. La partita si gioca in trasferta e sarà trasmessa in TV. Gli appassionati potranno seguire l’evento con orari e dettagli su dove vedere le partite. La competizione entra nella fase decisiva con questa sfida.

Firenze, 18 marzo 2026 – Domani andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale di Conference League, con la Fiorentina di Vanoli che volerà in Polonia per affrontare il Rakow. La viola deve difendere il successo dell'andata, con il fischio d'inizio in programma per le 18:45, alla stessa ora di AEK Atene – NK Celje (4-0), Mainz – Sigma Olomouc (0-0) e AEK Larnaca – Crystal Palace (0-0). Alle 21, invece, andranno in scena gli altri quattro match: Sparta Praga – AZ (1-2), Shakhtar Donetsk – Lech Poznan (3-1), Rayo Vallecano – Samsunspor (3-1) e Racing Strasburgo – Rijeka (2-1). La Fiorentina per difendere la vittoria dell'andata. Prima lo svantaggio per mano di Brunes al 60', poi il pareggio immediato di Ndour, appena due minuti dopo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Conference League in tv: guida completa al ritorno degli ottavi. Partite, orari e dove ved Articoli correlati Conference League in tv: guida completa all'andata degli ottavi. Partite, orari e dove vederleFirenze, 11 marzo 2026 – Torna la Conference League, con gli ottavi di finale che partiranno domani. Europa League in tv: guida completa al ritorno degli ottavi. Partite, orari e dove vederleRoma, 18 marzo 2026 – Tra oggi e domani andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Contenuti e approfondimenti su Conference League Temi più discussi: Fiorentina-Rakow, dove vedere gli ottavi di Conference League in tv e streaming; Dove vedere in tv Fiorentina-Rakow di Conference League; Fiorentina-Rakow: probabili formazioni, davanti Gudmundsson-Piccoli; Fiorentina-Rakow (Conference League): orario, dove vederla in TV e pronostico. Rakow-Fiorentina (Conference League): orario, dove vederla in TV e pronosticoTutte le informazioni sugli ottavi di ritorno di Conference League tra Rakow e Fiorentina. msn.com Fiorentina-Rakow: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Conference League in tempo realeUn sorteggio fortunato quello della Fiorentina, che dopo essersi aggiudicata ai playoff (e non senza imprevisti) gli ottavi di finale di Conference League contro lo Jagiellonia, ha visto l'urna di Nyo ... tuttosport.com Conference League, il programma degli ottavi di finale di ritorno #SkySport #UECL #Fiorentina #SkyUECL x.com Il bello del giovedì sera è la rubrica che vi racconta tutto il meglio di quello che accade tra Europa League e Conference League. In questa puntata ci trovate: la paradossale situazione dei tifosi della Roma a Bologna, la storia del Rijeka, il Power Ranking dei g facebook