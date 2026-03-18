Conegliano-Zeren Spor Ankara oggi in tv Champions League volley femminile 2026 | orario programma streaming

Oggi, in diretta televisiva, si disputerà il ritorno dei quarti di finale della Champions League femminile di volley, tra Conegliano-Zeren Spor Ankara. Dopo aver vinto la gara di andata in Turchia, l’A. Carraro Prosecco DOC Conegliano affronterà nuovamente la squadra turca davanti al pubblico di casa. La partita sarà trasmessa in streaming e in orario da definire.

Dopo il brillante successo conquistato nella gara di andata in Turchia, l’ A. Carraro Prosecco DOC Conegliano si prepara a tornare in campo davanti ai propri tifosi per il match di ritorno dei quarti di finale della Champions League femminile. L’appuntamento è fissato per martedì 18 marzo alle ore 20.30 al PalaVerde di Villorba, dove le Pantere ripartiranno da una posizione estremamente favorevole contro lo Zeren Spor Ankara. La squadra allenata da Daniele Santarelli ha infatti ottenuto un netto 3-0 nella sfida disputata ad Ankara, imponendo il proprio gioco e chiudendo il confronto in appena 77 minuti. Una prestazione autoritaria che ha ribadito ancora una volta la dimensione internazionale del club veneto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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