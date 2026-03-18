Condannato a 20 anni Safate Djiram | uccise un vigilantes di un supermercato a Bergamo

La Corte d'Assise ha condannato Safate Djiram a 20 anni e due mesi di reclusione per aver ucciso Mamadi Tunkara, vigilantes di un supermercato a Bergamo. La decisione è arrivata dopo aver escluso le aggravanti di premeditazione e motivi futili. La sentenza si riferisce a un episodio avvenuto nel supermercato bergamasco, dove Djiram è stato riconosciuto colpevole dell'omicidio.

La Corte d'Assise ha escluso le aggravanti di premeditazione e futili motivi, e condannato Safate Djiram a 20 anni e due mesi di reclusione, per aver ucciso Mamadi Tunkara, vigilantes di un supermercato di Bergamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Uccise vigilante di un supermercato, Safate Djiram condannato a 20 anniBERGAMO, 18 MAR – Il 28enne Safate Djiram, del Togo, è stato condannato oggi a vent’anni e due mesi per aver ucciso Mamadi Tunkara, vigilante... Uccise a coltellate il vigilante di un supermercato a Bergamo: condannato a 20 anniBergamo – Il 28enne Safate Djiram, del Togo, è stato condannato oggi a vent'anni e due mesi per aver ucciso Mamadi Tunkara, vigilante gambiano di un... Aggiornamenti e notizie su Safate Djiram Argomenti discussi: Ammazzò il vigilantes di un supermercato a Bergamo, condannato a 20 anni. Uccise a coltellate il vigilante di un supermercato a Bergamo: condannato a 20 anniLa Corte d'Assise ha escluso le aggravanti di premeditazione e futili motivi per Safate Djiram, il 28enne del Togo che ammazzò il gambiano Mamadi Tunkara il 3 gennaio 2025. Il pm chiedeva l’ergastolo ... msn.com Omicidio vigilante a Bergamo, 20 anni al killer di Mamadi TunkaraLa vicenda risale al 3 gennaio 2025 quando Djiram, secondo la ricostruzione dell'accusa, andò a cercare la vittima nel supermercato Carrefour di via Tiraboschi per incontrare Tunkara perché era convin ... tg24.sky.it