Sono iniziate le prove orali del concorso PNRR3 per i docenti della scuola secondaria, secondo quanto previsto dal DDG n. 29392025. Le commissioni sono state costituite e sono state estratte le lettere di avvio, consentendo così di avviare ufficialmente le sessioni di esame, anche per le prove pratiche nelle classi di concorso che le richiedono.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). L'articolo Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: la prova orale

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