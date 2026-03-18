Concorso magistrati il prof accusa | Tracce votate dalle correnti Il presidente della commissione smentisce | Falso lo querelo

Un docente ha accusato le tracce del concorso magistrati di essere state scelte dalle correnti, sostenendo che siano state votate da gruppi interni. La commissione incaricata ha risposto negando le affermazioni e annunciando un’azione legale contro le false dichiarazioni. Nel frattempo, il quotidiano il Dubbio, affiliato al Consiglio nazionale forense, ha diffuso un articolo che rappresenta la posizione di alcuni avvocati favorevoli al Sì al referendum.

Non ha dubbi, il Dubbio, il quotidiano del Consiglio nazionale forense, portavoce della linea degli avvocati, soprattutto di quelli schierati per il Sì al referendum. Ed ecco, nell’edizione cartacea e in quella online, il racconto fatto in un convegno e diffuso in un video su Facebook, di un professore di diritto civile, al secolo Fabrizio Criscuolo, che insegna alla Sapienza di Roma, e che con toni drammatici, fa questo racconto: “Io ho fatto parte della commissione del concorso in magistratura e adesso vi dico una cosa che raramente ho confidato, ma ormai son passati tanti anni. Le tracce, dico le tracce dei temi del concorso, venivano votate per correnti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Concorso magistrati, il prof accusa: “Tracce votate dalle correnti”. Il presidente della commissione smentisce: “Falso, lo querelo” Articoli correlati Guerra legale per il ricco testamento della prof. In tre vengono condannati: lo scritto era falsoUn testamento sbucato fuori pochi giorni dopo la morte di una ricca professoressa, scritto in stampatello e trovato dietro un armadio con i nomi... Testimone di Geova accusa l’Umberto I di averle praticato una trasfusione ma il Policlinico smentisce: “Falso”La donna avrebbe denunciato una violazione dei suoi diritti religiosi, ma l'ospedale puntualizza che non c'è stata alcuna lesione costituzionale Una... Aggiornamenti e notizie su Concorso magistrati Temi più discussi: Le correnti votano persino sulle tracce del concorso in magistratura; Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Rumore mediatico e libertà di giudizio; La riforma della giustizia accresce la terzietà della magistratura. Le parole del prof. Giuffrè (Csm). Concorso Magistratura 2025 450 posti: il diario delle provePossono partecipare i cittadini italiani in possesso dell’esercizio dei diritti civili, di condotta incensurabile, idoneità fisica e regolarità rispetto al servizio di leva. È inoltre necessario non ... diritto.it Concorso magistrati ausiliari onorari: bando CSM in GazzettaConcorso del Consiglio superiore della Magistratura (CSM) per magistrati ausiliari onorari: bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale. edotto.com **Concorso magistratura: fissate le date delle prove scritte per 450 posti di magistrato ordinario** Il Ministero della Giustizia ha pubblicato il diario delle prove scritte del concorso per 450 posti di magistrato ordinario, bandito con decreto ministeriale del 22 otto - facebook.com facebook