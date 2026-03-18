Sono arrivate le prime convocazioni per la prova orale del concorso per l'infanzia e primaria del PNRR3. Le convocazioni sono state inviate ai candidati che hanno ottenuto il voto minimo e che rientrano nel gruppo degli ammessi. La comunicazione riguarda i partecipanti al concorso con riferimento al decreto direttoriale n. 23982025.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. L'articolo Concorso infanzia e primaria PNRR3, prova orale Le convocazioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

CONCORSO DOCENTI PNRR3 INFANZIA E PRIMARIA: COME È STRUTTURATA LA PROVA ORALE

Contenuti utili per approfondire Concorso infanzia

Temi più discussi: Concorso infanzia e primaria PNRR3, prova orale [Le convocazioni]; Concorso docenti PNRR3: prova suppletiva. Ammessi anche alcuni candidati del TFA X ciclo. Le indicazioni; Concorso docenti PNRR3: al via le convocazioni per la prova suppletiva del 18 e 19 marzo, avvisi USR in aggiornamento; Graduatorie GPS e GI: tutte le risposte ai dubbi più frequenti.

Concorso docenti PNRR3, oggi e domani le suppletive anche per candidati del X ciclo con riserva. Potrà cambiare voto minimo di accesso?Concorso docenti PNRR3: oggi e domani si svolgono le prove suppletive. Chi partecipa e quali risvolti potrebbe avere il risultato. orizzontescuola.it

Concorso docenti 2024 infanzia e primaria: risultati prove scritte/ 80% le ha superateI risultati delle prove scritte del concorso docenti 2024 infanzia e primaria: 80% le ha superate, ma i dati regionali a disposizione sono parziali, così come quelli della secondaria Sono terminate le ... ilsussidiario.net

ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE SCUOLA DI INFANZIA concorso pubblico comunale 2026 https://www.workisjob.com/19518/concorso/istruttore-direttivo-socio-educativo-assistenziale-scuola-di-infanzia-concorso-pubblico-com - facebook.com facebook

Umbria, Comune di Perugia: concorso per insegnanti in scuola dell’infanzia Info e requisiti nel primo commento x.com