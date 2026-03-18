Un concerto tributo ai Queen, organizzato dal Lions Club Forlì Host al Teatro Dragoni di Meldola, ha raccolto oltre 5.350 euro. L’evento ha visto la partecipazione di musicisti che si sono esibiti reinterpretando i brani della band britannica. La somma sarà devoluta all’Ail, associazione che si occupa di assistenza ai malati di leucemia. La serata ha coinvolto il pubblico presente, che ha seguito con attenzione le esibizioni.

Un concerto tributo alla band Queen, organizzato dal Lions Club Forlì Host al Teatro Dragoni di Meldola, ha generato oltre 5.350 euro per l’acquisto di un ecografo portatile destinato all’Associazione Italiana contro le Leucemie (Ail). L’iniziativa si è svolta domenica con il gruppo Killer Queen che ha riempito ogni ordine di posti del teatro messo a disposizione dal comune. La somma raccolta sarà utilizzata per dotare il Servizio Ail di assistenza domiciliare ematologica di uno strumento fondamentale per posizionare dispositivi intravenosi centrali nei pazienti con accesso venoso difficile. Il progetto beneficia sia i degenti in ospedale sia i pazienti assistiti a domicilio che necessitano di cicli di fleboclisi prolungati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Concerto Queen: 5.350€ raccolti per l’Ail e un nuovo

Articoli correlati

Dal concerto tributo ai Queen oltre 5 mila euro di solidarietà: saranno donati all'Ail per acquistare un ecografo portatileIl Teatro Dragoni di Meldola, messo a disposizione dalla locale Amministrazione comunale, si è riempito in ogni ordine di posti in occasione della...

Maxi pulizia a Ostia: 350 kg di rifiuti raccolti dagli scout di FiumicinoPiù di 140 persone, tra ragazzi, genitori, membri dell’associazione e altri volontari si sono mobilitate in due squadre: interventi al pontile e nel...

Contenuti e approfondimenti su Concerto Queen

Argomenti discussi: Con il concerto organizzato dai Lions donati 5.350 euro all’Ail FC.

Queen. Rock Montréal: il film-concerto debutta al cinemaEra il novembre 1981 quando i Queen, dopo una serie di concerti in Giappone e un epico tour in America Latina, arrivavano a Montréal: qui venne registrato l’unico concerto interamente girato su ... eroicafenice.com

Queen - Rock Montreal, il primo concerto in 35mm coglie i Queen all'apice della popolarità e del repertorioI Queen dividono, forse più di qualunque altra band. Chi non sopporta l'atteggiamento istrionico di Freddie Mercury, chi il suo cantato da melomane, chi il flirt insistito con il kitsch di un gruppo ... mymovies.it