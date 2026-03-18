Comune pugliese senza medico sindaco | ‘Presi in giro dall’Asl Ci viene data l’estrema unzione’

Il sindaco di un Comune pugliese afferma di non avere un medico e accusa l’Asl di averli presi in giro, aggiungendo che la popolazione riceve solo l’estrema unzione. La dichiarazione viene rilasciata dalla prima cittadina di Celle di San Vito, il Comune più piccolo della zona. La situazione ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali.

CELLE DI SAN VITO, 18 MAR – “L’aggregazione funzionale territoriale (Aft) non è una soluzione al nostro problema. Mette in rete più medici di medicina generale, i quali continuano a operare nei propri ambulatori e nei propri comuni, garantendo una copertura oraria tramite turnazioni solo per bisogni urgenti o non differibili, in modo simile alla guardia medica. La Aft non sostituisce il medico di base”. L’Asl di Foggia, nel rispondere alla prima cittadina, ha evidenziato che “le Aft rappresentano una forma integrata di assistenza territoriale”. La sindaca, però, evidenzia che con l’Aft “non viene assicurata la gestione ordinaria del paziente (prescrizione di farmaci abituali, controllo delle terapie, attività di routine), che resta competenza del medico di base che a Celle manca”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Comune pugliese senza medico, sindaco: ‘Presi in giro dall’Asl. Ci viene data l’estrema unzione’ Articoli correlati “Celle di San Vito resta senza medico, ci sentiamo presi in giro dall’ASL Foggia”CELLE DI SAN VITO (Fg) – Attraverso una nota stampa, l’Asl Foggia ha risposto confermando che a Celle San Vito, da cinque mesi, manca un medico... Bimbo col cuore bruciato, dall’ospedale la notizia drammatica: arrivati per l’estrema unzionePer settimane la sua storia ha attraversato corsie d’ospedale, aule giudiziarie e case di migliaia di italiani che hanno seguito con il fiato sospeso... Approfondimenti e contenuti su Comune pugliese Temi più discussi: Celle di San Vito, piccolo comune pugliese senza medico di base; Puglia senza medici di famiglia: saranno 700 in meno entro il 2028. L'allarme del Gimbe; Celle di San Vito senza medico di base, la sindaca: Asl Foggia calpesta il diritto alla salute - FoggiaToday; La piccola Celle di San Vito senza medici, ASL Foggia attiva la rete territoriale per garantire l’assistenza. Comune del foggiano senza medico, la sindaca: Presi in giro dalla AslL'aggregazione funzionale territoriale (Aft) non è una soluzione al nostro problema. Mette in rete più medici di medicina generale, i quali continuano a operare nei propri ambulatori e nei propri com ... rainews.it Celle di San Vito (FG), piccolo comune senza medico di base: la sindaca critica l’AslIl più piccolo comune pugliese resta senza medico di base, la sindaca denuncia inefficacia delle soluzioni Aft dell’Asl Foggia. trmtv.it Il più piccolo comune pugliese resta senza medico di base, la sindaca denuncia inefficacia delle soluzioni Aft dell’Asl Foggia - facebook.com facebook