Il 31enne marocchino L.E. stava tornando a casa lo scorso 11 gennaio nel pomeriggio quando si trovava nel supermercato. Un rapinatore ha tentato di svaligiare il negozio e, durante il tentativo, è stato sventato dal commesso. Dopo il tentativo di furto, l’uomo ha inseguito il commesso e il suo amico, minacciandoli di bruciare la madre dell’amico con l’acido.

"Così impari a farti i c. tuoi". Pomeriggio dello scorso 11 gennaio, il trentunenne marocchino L.E. sta tornando a casa. All’improvviso, viene aggredito alle spalle dal trentenne Vincenzo O., nativo di Torre del Greco e residente in via Ovada. I due si sono già incontrati il giorno prima, quando il secondo ha tentato una rapina nel supermercato di via Giulio Romano in cui il primo lavora: è stato proprio il nordafricano a sventare il colpo. O. vuole fargliela pagare: lo butta a terra e lo colpisce con un pugno in faccia e con un calcio alla pancia, urlandogli "Così impari a farti i c.". Passano ventiquattro ore, e il trentenne torna alla carica: stavolta con E. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Commesso sventa un colpo al super. Il rapinatore perseguita lui e l’amico: "Ora brucio tua madre con l’acido"

Articoli correlati

“Ti butto l’acido in faccia”: perseguita la ex con minacce e insulti: ora andrà a processoMinacce, stalking e molestie: un 41enne va a processo davanti ai giudici del Tribunale di Firenze per aver perseguitato l’ex moglie.

Questo siero viso con acido ialuronico e peptidi ha un punteggio stellare su Amazon, e ora è in super offertaAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Aggiornamenti e notizie su Commesso sventa

Discussioni sull' argomento Commesso sventa un colpo al super. Il rapinatore perseguita lui e l’amico: Ora brucio tua madre con l’acido; Bambino di 10 anni sventa un furto: si accorge di tre sconosciuti che stanno scavalcando la recinzione e avvisa la nonna; Francesco Guerra, scrittore di 80 anni sventa la truffa del finto carabiniere: Mi hanno chiamato sul numero di casa ma non ci sono...

Fallisce una rapina al supermercato, picchia un commesso e un suo amico, infine appicca due incendi, arrestatoMilano, a San Vittore finisce un 30enne accusato di tentata estorsione, rapina aggravata, lesioni personali aggravate e danneggiamento seguito da incendio aggravato. A un 26enne ha fratturato le ossa ... msn.com

Licenziato per non aver sventato un finto furto: la storia di Fabio È legittimo licenziare i dipendenti messi alla prova con il test del carrello Mi Manda Rai Tre in diretta sabato e domenica alle 08.05 su Rai3 - facebook.com facebook