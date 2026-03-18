Sei persone sono state arrestate e sono stati sequestrati oltre 218 chili di droga in un'operazione che ha smantellato un traffico illecito. Le forze dell'ordine hanno intercettato il mercato illegale sostituendo i cosmetici con sostanze stupefacenti. L'operazione ha portato al fermo di sei individui coinvolti nel commercio di droga.

Sei persone arrestate e oltre 218 chili di droga sequestrata. È il bilancio di un’operazione condotta dalle fiamme gialle del Comando provinciale di Bergamo, che ha portato alla luce una società con sede nel comune di Gavirate, in provincia di Varese, attiva nella coltivazione e nella commercializzazione di marijuana. Arrestati il rappresentante legale della società e altre cinque persone, sorprese all’interno del laboratorio mentre erano impegnate nelle attività di stoccaggio e confezionamento. Per tutti si sono aperti i cancelli delle case circondariali di Varese e Como. L’indagine ha tratto origine dai quotidiani controlli doganali svolti dai finanzieri della compagnia di Orio al Serio, in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Commerciavano droga anziché cosmetici, sei arresti

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