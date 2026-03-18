Fdi ha inviato al ministro dell’istruzione una lista di 41 scuole considerate inadempienti rispetto alle iniziative per il Giorno del Ricordo delle foibe e chiede che siano effettuate verifiche. La sinistra critica l’operato, parlando di schedatura e intimidazione. La questione riguarda le scuole che, secondo Fdi, non avrebbero rispettato le iniziative commemorate, mentre il Miur dovrebbe intervenire per verificare la situazione.

Pd e Avs sulle barricate, annunciano un’interrogazione urgente al ministro: “No a schedature, è un atto di intimidazione” Un elenco di 41 scuole definite “inadempienti” rispetto alle iniziative per il Giorno del Ricordo delle foibe, sulle quali il Miur dovrebbe fare verifiche. È quello che Fratelli d’Italia ha diligentemente compilato e presentato venerdì scorso al ministro per l’Istruzione e il Merito, Giuseppe Valditara, con tanto di interrogazione firmata da Fabio Rampelli e Federico Mollicone. Nel testo si chiede inoltre di prendere provvedimenti per i 41 istituti scolastici. A sollevare il caso, ieri Irene Manzi e Cecilia d’Elia, capogruppo Pd nelle commissioni Cultura di Camera e Senato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Commemorazione delle foibe, Fdi invia a Valditara la lista di 41 scuole inadempienti e chiede verifiche. Sinistra all’attacco: “Schedatura e intimidazione”

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