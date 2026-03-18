Comitato I Figli non sono dello Stato alla Camera | Contro un sistema che trasforma l' allontanamento dei bimbi in una prassi

Da ilgiornaleditalia.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comitato, oltre a esporre in Parlamento della questione domani, ha indetto due mobilitazioni per "difendere il diritto dei bambini a crescere nella loro famiglia": domenica 29 marzo ci sarà una manifestazione a Roma e martedì 31 marzo un flash mob davanti Montecitorio Il comitato "I Figli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Comitato "I Figli non sono dello Stato" alla Camera: "Contro un sistema che trasforma l'allontanamento dei bimbi in una prassi"

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