Il comitato, oltre a esporre in Parlamento della questione domani, ha indetto due mobilitazioni per "difendere il diritto dei bambini a crescere nella loro famiglia": domenica 29 marzo ci sarà una manifestazione a Roma e martedì 31 marzo un flash mob davanti Montecitorio Il comitato "I Figli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Comitato "I Figli non sono dello Stato" alla Camera: "Contro un sistema che trasforma l'allontanamento dei bimbi in una prassi"

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