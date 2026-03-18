Come sta Marco Giallini ricoverato in ospedale dopo l'operazione al femore | Non ci voleva proprio

Marco Giallini è attualmente ricoverato in ospedale dopo aver subito un intervento al femore a seguito di un incidente avvenuto ad Aosta. Le sue condizioni sono state descritte come

Le condizioni di Marco Giallini sono "buone e stabili, senza complicanze" dopo l'operazione al femore a cui si è sottoposto ieri, dopo l'incidente ad Aosta. Le riprese di Rocco Schiavone 7 sono state interrotte: potrebbero volerci 3 o 4 mesi prima che l'attore ritorni in piedi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Una selezione di notizie su Marco Giallini

Temi più discussi: Marco Giallini in ospedale dopo una caduta durante le riprese della serie tv Rocco Schiavone; Marco Giallini, incidente sul set di Rocco Schiavone: operazione e stop alla serie TV. Cosa è successo; Marco Giallini in ospedale, stop alle riprese di Rocco Schiavone; Brutta caduta per Marco Giallini, stop alle riprese di Rocco Schiavone.

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«Nella buona e nella cattiva sorte sempre insieme, nun t’accannamo. L’amicizia si vede nel momento del bisogno e noi ci siamo». Con queste parole Mirko Frezza e Tullio Sorrentino hanno voluto stare vicino a Marco Giallini dopo l’incidente che lo ha visto pr - facebook.com facebook

Marco #Giallini ha ricevuto al visita degli amici in ospedale ad #Aosta. E loro hanno raccontato come è caduto: "Gli è saltato addosso un cane". x.com