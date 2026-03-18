come lara croft ha conquistato il mondo

Nel numero 55 di Ashbourne Road a Derby si trova la sede di Core Design, un'azienda che ha segnato la storia dei videogiochi. L'edificio, una villa borghese britannica, nasconde al suo interno il luogo in cui è nata una delle icone più recognize nel mondo dei videogame. Qui, tra scrivanie e computer, si sono sviluppate le avventure che hanno portato Lara Croft alla ribalta internazionale.

Siamo al numero 55 di Ashbourne Road a Derby, in Inghilterra. Qui ha sede Core Design. Dall’esterno sembrerebbe una discreta villa borghese britannica, ma lì dentro si è fatta la storia. Sì, perché in quella magione, negli anni Novanta, è stata creata una delle icone pop più emblematiche della storia dei videogiochi. O meglio, della cultura pop in senso lato, perché Lara Croft non si è fermata solo ai suoi livelli fatti di poligoni e pixel, andando oltre gli argini videoludici a suon di copertine sui magazine, film, serie animate e merchandise. Un’icona dura a morire, che da trent’anni esatti non smette di reinventarsi e rinascere, diversa da prima eppure sempre coerente con sè stessa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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